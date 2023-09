Anita Olivieri si è presentata da single al Grande Fratello. Tuttavia, sulla concorrente si sono fatti avanti già i primi retroscena che la riterrebbero fidanzata e pronta per portare avanti una strategia ben precisa.

Anita Olivieri del Grande Fratello è fidanzata?

Anita Olivieri del Gf, a parte che nell’ambiente delle comitive non la sopporta nessuno, è anche arrivista. Ed è sempre stata fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single, siamo tutti caduti dalla sedia.

Questa la segnalazione ricevuta da Deianira dopo la prima puntata del Grande Fratello.

La gossippara ha ricevuto un’altra segnalazione:

Ciao Deia, una mia amica di Roma è una collega di lavoro del fidanzato di Anita del Grande Fratello. Ha detto che stanno ancora insieme ma per entrare al Gf ha dovuto dire di essere single, poi ha anche detto che lei segue da anni il Grande Fratello e probabilmente creerà qualche ship per andare avanti nel gioco. Ma lui è molto tranquillo.

Ed anche Amedeo Venza ha ricevuto la stessa soffiata:

Anita è single oppure no?

La scheda della concorrente

Anita Olivieri ha 26 anni, è romana e vive a Formello (Roma). Laureata, triennale e magistrale, e con un master in Marketing, ha spesso lottato contro il pregiudizio di essere considerata solo una ragazza carina, bionda e con gli occhi azzurri.

Per mantenersi agli studi ha fatto mille lavori, sa di essersi guadagnata tutto da sola e pretende rispetto per questo. Attualmente lavora in un’azienda del settore automobilistico occupandosi di comunicazione ed eventi. È molto legata a suo fratello.