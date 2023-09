Anita Olivieri del GF è fidanzata? Lei si professa single ma qualcosa non torna: la segnalazione

Anita Olivieri è una nuova concorrente Nip del Grande Fratello. Lei è stata l’ultima ad entrare ieri nella spiatissima Casa, dopo aver fatto la conoscenza di Garibaldi. Potrebbe nascere una coppia storica? Questo non ci è dato sapere (ma supponiamo di no). Tuttavia, la giovane nel video di presentazione si è dichiarata single ma qualcosa sembra non tornare.

Anita Olivieri è fidanzata? Spunta una segnalazione

Una delle prime segnalazioni giunte a meno di 24 ore dalla partenza del Grande Fratello, riguarda proprio Anita Olivieri. La giovane gieffina è fidanzata o single? Il popolo social avrebbe notato una piccola contraddizione rispetto al video di presentazione, nel quale la giovane si dice single.

“Non sono fidanzata ma vivo con un gatto che mi basta e avanza”, ha dichiarato nel video in oggetto. Eppure, secondo una segnalazione giunta a Deianira Marzano, Anita sarebbe attualmente fidanzata.

Solo una settimana fa, infatti, la giovane ha condiviso un post su Instagram, messo anche in evidenza e, tra i tanti, si fa immortalare anche in compagnia di un ragazzo che sarebbe il suo presunto fidanzato. Nei commenti, lo stesso giovane ha dedicato ad Anita parole d’affetto.

Anita ha quindi mentito? O magari sono rimasti in ottimi rapporti?