Anita Olivieri ha dato il due di picche a Vittorio Menozzi. Come sempre, in perfetta modalità “bulletta” delle medie, interfacciandosi con Samira Lui, ha preso in giro l’inquilino del Grande Fratello parlando a bassa voce.

Anita Olivieri, il due di picche a Vittorio nostra la sua vera faccia

“Che palle devo andare da Vittorio altrimenti sembro insensibile”, ha affermato Anita ridacchiando. Alla biondina non piace il modello ed è anche frenata per la situazione complessa che ha fuori dalla Casa del Grande Fratello (qui vi abbiamo raccontato tutto).

Ecco il VIDEO: cosa ne pensate?

a me anita inizia a far ridere perché per pensare che non ti sentano se abbassi leggermente la voce per dire una cosa del genere vuol dire che le strategie non sai nemmeno cosa siano pic.twitter.com/5sSKfIfVdg — nice (@allegracubania) October 11, 2023

L’esempio che Heidi ha ragione quando dice “Vittorio tutti lo trattavano da imbecille tranne io” Anita una macchinetta che mischia cose sue a consigli come fosse il cugino piccolo che s’è sbucciato il ginocchio,manco lo ascolta 🤦‍♀️#grandefratello pic.twitter.com/dPrxvqwumr — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 11, 2023

Letizia che guarda Anita e Vittorio è noi#grandefratello pic.twitter.com/NcJ2oC0w5c — @ wanderlust @ (@Stargirlsem) October 11, 2023