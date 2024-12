Anita Olivieri attacca Beatrice Luzzi: nuove frecciate dopo il Grande Fratello – VIDEO

Nel corso di una recente live sui social, Anita Olivieri, ex concorrente del Grande Fratello, ha fatto discutere per alcune dichiarazioni sul successo dei suoi compagni di avventura post-reality. In particolare, l’ex gieffina non ha risparmiato frecciate alla sua storica rivale, Beatrice Luzzi, riaccendendo una rivalità che aveva già animato la loro edizione del programma.

Rivalità mai sopita: Anita (ancora) contro Beatrice Luzzi

Durante il Grande Fratello, la tensione tra Anita e Beatrice è stata palpabile fin dall’inizio. Scontri accesi, battibecchi e toni accesi le hanno rese protagoniste indiscusse delle dinamiche della casa. Dopo la fine del reality, le due si sono allontanate, ma a quanto pare i dissapori non sono del tutto scomparsi.

La miccia si è riaccesa quando Anita, in una diretta social, ha espresso il suo pensiero sul percorso post-reality dei concorrenti della sua edizione:

A oggi nessuno ha avuto successo dopo il GF tra quelli della mia edizione. Forse Beatrice, che è andata a fare l’opinionista, ha fatto qualcosa. Però ragazzi, è un’attrice che è andata a fare l’opinionista al Grande Fratello, non è che è andata da Alberto Angela. Per me questo non è successo, ma non per parlare di Beatrice, perché è l’unica che ha fatto qualcosa. Tanto penso che lei si stia commentando da sola.

Il web si divide

Le parole di Anita hanno rapidamente acceso il dibattito sui social, dividendo gli utenti. Molti si sono schierati a favore di Beatrice Luzzi, sottolineando la sua lunga carriera artistica e il recente debutto come opinionista al Grande Fratello. Altri, invece, hanno sostenuto Anita, apprezzando la sua schiettezza nel commentare la situazione.

Beatrice Luzzi: una carriera oltre il GF

Mentre Anita punta il dito, Beatrice Luzzi continua a costruire il suo percorso professionale. Attrice con una carriera ricca di esperienze teatrali, televisive e cinematografiche, Beatrice ha recentemente intrapreso una nuova sfida come opinionista al reality show.

Un ruolo che, seppur criticato, le ha permesso di tornare sotto i riflettori e conquistare una nuova fetta di pubblico.

Rimane da vedere se Beatrice Luzzi risponderà alle frecciate di Anita Olivieri o se sceglierà di ignorare le polemiche, concentrandosi sui suoi nuovi impegni. Intanto, i fan del Grande Fratello non vedono l’ora di scoprire se la rivalità tra le due ex gieffine si riaccenderà o resterà un semplice ricordo del passato.

Il VIDEO in apertura e chiusura del nostro articolo.