Anita Olivieri sostiene di non aver mai parlato male di Beatrice Luzzi (e già fa molto ridere così). Peccato che gli estimatori del Grande Fratello abbiano appena sfornato un video caldo e croccante pronto a smentirla nel giro di un attimo.

Io non ho nulla contro Beatrice, non sono invidiosa anzi. Non mi interessa proprio, non ho problemi Beatrice. Non voglio più sentirla, non mi interessa.

Io non ho mai parlato a Giuseppe di Beatrice. Lui mi chiedeva solo consigli e io dicevo la mia sul comportamento di Giuseppe ma io non ho mai parlato di lei.