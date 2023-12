Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi sono i primi detrattori di Beatrice Luzzi insieme a Varrese, Rosanna e Sara. I due coinquilini, infatti, accusano sempre l’attrice di eludere i microfoni per confabulare senza essere ascoltata.

Anita e Garibaldi senza microfono al GF: cosa si sono detti

Tuttavia, Anita e Giuseppe non sanno dell’estremo potete delle mie superstar di Twitter che, non solo li hanno sgamati, hanno anche piazzato il video online per farlo visionare a tutti.

A quanto pare, secondo l’utente che ha condiviso il video, Anita avrebbe una “tresca” con un autore del Grande Fratello e, dopo la diretta, avrebbe chiesto all’amico Giuseppe se in regia la persona in questione si fosse ingelosita per la clip con Federico mandata in onda in diretta.

Voi cosa ne pensate? Ecco il VIDEO “incriminato”.

NON LA RATTA SUPREMA CHIEDENDO AL RATTO DELL’ASPROMONTE INDIZI PER CAPIRE SE IL SUO LOVE IN REGIA FOSSE GELOSO DI LEI E FEDERICO.

CHE TENERA LEI CHE SI PREOCCUPA DI NON TURBARE IL SANTUCCI.

MI FANNO DI UNO SCHIFO, MA DI UNO SCHIFO ASSURDO.#GrandeFratello pic.twitter.com/B5g1r29rcu — ❁ ʟᴀᴅʏ ʙʀɪᴇɴɴᴇ ❁ ʏᴀşʟı ᴄᴀᴅı ❁ (@DaeNyra__) December 12, 2023