Anita torna a parlare dell’ex Edoardo: “Quando l’ho baciato non ho sentito niente”, cosa ha capito stando con Alessio

Anita Olivieri torna a parlare del suo ex fidanzato Edoardo, dopo il bacio che c’è stato con Alessio Falsone. Come abbiamo visto nell’ultima puntata del Grande Fratello, ad Anita è stata data la possibilità di ricevere una telefonata da parte dell’allora fidanzato Edoardo Sanson, che solo poche settimane prima aveva avuto modo di incontrare in occasione della puntata di San Valentino. Il giovane però, aveva preferito il silenzio. Nelle ultime ore sono giunte le parole di Anita sul suo conto.

Anita e le parole sull’ex fidanzato Edoardo

Evidentemente a Edoardo non piaceranno le parole della sua ex fidanzata Anita, a lui rivolte durante una conversazione avuta con Rosy Chin. La Olivieri ha confidato alla chef di aver baciato Alessio ed ha poi parlato del suo ex. Rispetto alla sua decisione di non chiamare in diretta, ha commentato che, a suo dire, non sarebbe legata alla sua eventuale decisione di interrompere la storia:

Edo? Cosa devo fare? Io non credo che il discorso del telefono abbia a che fare con il fatto che lui abbia chiuso. Semplicemente sta male. L’hanno contattato e lui sta soffrendo, ha detto: “Lasciatemi in pace, non voglio fare parte di questa roba”, questa è la cosa che mi fa soffrire. Però se ha avuto a che fare con me e io entro qui, se sei intelligente sai che poteva succedere di essere messo in mezzo.

Ma la probabile doccia fredda per Edoardo è arrivata poco dopo:

Ho fatto lo sbaglio che faccio anche fuori. Io fuori facevo la stessa cosa, pensavo non ci fosse di meglio e allora tornavo indietro. Dicevo: “Quello è il meglio” e ora so che non è così. Non mi sento in colpa perché sento che è quello che merito.

Ma quindi, cosa ha sentito per lui mentre lo baciava a San Valentino? A quanto pare nulla, stando alle parole dette a Rosy e Perla:

Non ci sono state emozioni in quel momento. Io gli ho dato un bacio perché in quel momento ero felice di vedere una persona. Ma pensi che io abbia sentito qualcosa? Non ho sentito niente. L’ho fatto perché era quello che volevo, perché io posso fare quello che mi pare.