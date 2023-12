Anita Garibaldi dopo la dichiarazione di Federico Massaro ha messo le cose in chiaro rifiutando la sua corte serrata: ecco cosa è successo in queste ore nella Casa del Grande Fratello.

“Ti ho già spiegato che non è che non ci sto perché ho una situazione fuori. Non sei il mio tipo. Ora non lo so, non ci conosciamo abbastanza”, ha esordito Anita.

La concorrente ha continuato:

Ti ho detto di non limitarti perché ognuno deve fare il suo percorso. Vittorio disse di essersi fatto da parte con me per la mia situazione. Io non ho mai detto: “Ragazzi non mi parlate, perché ho la mia situazione”. Ho detto: “Fate quello che volete”. Se una persona non è interessata, ve lo fa capire.

Non ti limitare, perché io non ti chiedo di limitarti. Lo so che sei un modello e ci sai fare. Sei un bel ragazzo. Può succedere che magari ci provi con me e non ci sto. Indipendentemente dalla mia situazione fuori. Da quando sto qui dentro mi è capitata una cosa simile con Paolo, con Vittorio. È una cosa mia.

Anita ha aggiunto:

Non vorrei far passare che sei tu che ti limiti e non io che ti dico di no. Ma in realtà sono io che ti dico: “Guarda Fede, non sei il mio tipo”. Non è un insulto o altro, è dirti che ho altre cose per la testa.

Anche se tu ci provassi, non credo che cederei. Apprezzo la tua sincerità, qui siamo in una casa. È normale che se ti piace una persona, lo dici.

Ma io sono una persona che anche quando non sta insieme a qualcuno, non cerca. Perché sono fatta così. Non sono una mangia uomini. Io non ho mai avuto problemi con i ragazzi, non mi è mai capitato di disperarmi perché non trovavo un uomo.