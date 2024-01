Anita in crisi dopo lo spiffero di Stefano: le percentuali di voto durante lo scontro con Beatrice Luzzi – VIDEO

Stefano Miele, armato di segreti svelati fuori dalla Casa del Grande Fratello, ha deciso di mettere in crisi la biondina del reality show, Anita Olivieri.

Stefano mette in crisi Anita e tira fuori le percentuali: il fatto

Secondo le regole, chi entra a metà non può spifferare tutto ciò che ha saputo prima di varcare la soglia della Casa. Ma il nostro Stefano, nel tentativo di far vacillare Anita, ha fatto un passo falso epico.

Ha infranto il sacro regolamento del Grande Fratello. I concorrenti neo-entrati non possono sfornare informazioni dalla vita esterna, soprattutto se sono pronte a sconvolgere il gioco.

Miele ha suggerito ad Anita che il pubblico non la ama, sfruttando il sapere acquisito quando ancora faceva il telespettatore del reality.

Una mossa che potrebbe fargli guadagnare un bel cartellino rosso dalla produzione.

Ma cosa ha detto esattamente Stefano a Anita? Durante una chiacchierata, in cui Miele ha fatto sapere più volte di non apprezzare la Olivieri, ha rivelato che durante un televoto in cui Beatrice Luzzi primeggiava, il pubblico la preferiva nettamente a lei.

“Io sono stata anche preferita insieme a Beatrice”, gli ha ricordato la Olivieri, riferendosi a quel momento, e Stefano, scatenando il caos, ha risposto con una bomba: “Sì, ma io conosco anche le percentuali”.

Una frase che ha sconvolto Anita, facendole capire che c’era un abisso tra le loro percentuali di voto.

Stefano: “Perché non vanno mai in nomination loro? Tipo Anita e altri.?” Guru: “Anita è stata la preferita dal pubblico.” di Santucci veramente Stefano: “ Io so le percentuali e anche altro e non te lo posso dire.” Riferito al bidello che gli sta antipatico… pic.twitter.com/ed4k4mNcTB — Cristina (@witcher____97) January 11, 2024