Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, Anita Olivieri è stata “messa alle strette” sul suo rapporto con Alessio Falsone e la storia d’amore con Edoardo Sanson, suo fidanzato per dieci anni.

La concorrente ha atteso per circa un minuto che Edoardo la chiamasse in diretta per potersi confrontare ma il ragazzo ha preferito evitare il chiarimento e chiudere la storia in questo modo.

Dopo la puntata, Anita si è chiusa in Suite con Alessio Falsone incominciando subito una nuova relazione passando la notte insieme tra baci e coccole nell’idromassaggio.

Tuttavia la concorrente si è lamentata per il trattamento ricevuto:

Molto show, molta TV, non sono a favore di quelle cose lì. Sono in TV sto zitta e basta. Non avevo alcun dubbio che non chiamasse, ero sicura. Il fatto che non ha chiamato non c’entra col fatto che ha mollato la cosa, perché non è così, lo conosco.

Non è che se non mi ha chiamata è perché non mi vuole più vedere o sentire, non è così, lo conosco. Vuole parlare con me, fuori, non tramite questa roba. Infatti parleremo sicuramente.

Io quando sono entrata gli ho detto “fatti la tua vita”, entrare qui è una mia scelta.