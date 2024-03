Anita, confessioni private su Edoardo al GF: scoppia la polemica

Continua la forte intimità tra Alessio Falsone e Anita Olivieri nella Casa del Grande Fratello. La concorrente, stanotte, ha fatto delle rivelazioni molto intime sul suo ex fidanzato Edoardo Sanson.

Anita ha svelato che la sua famiglia disapprovava il suo legame con Edoardo, tanto da non accogliere positivamente il loro riavvicinamento.

Ha descritto la relazione come tossica, rivelando di sentirsi sola e di aver sofferto molto a causa dell’assenza di Edoardo:

Quando lui si è presentato sotto casa mia a piangere… avevo capito che era finita. Lui diceva che si sarebbe ammazzato senza di me. Si buttava per terra e faceva come un pazzo. Io l’ho aiutato, nonostante tutte le cose che sono successe.

Io lo facevo entrare, lo facevo calmare e non era dovuto. Io sarei stata con lui per pena, quindi che senso avrebbe avuto? Mi rendo conto che ci sono dei momenti in cui mi sono sentito in colpa anche per la sua situazione familiare.

Mia madre e i miei amici non volevano che io ci tornassi insieme. E’ stata colpa mia. Andavamo a cena con gli amici, io sono sempre stata la più fidanzata di tutti eppure ero sempre sola e lui non veniva mai. La gente poi ci provava perché pensava che non fossi fidanzata. Mi sono sentita super sola.