Anita prende in giro Beatrice, le allusioni su Garibaldi: sul web chiedono la squalifica – VIDEO

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continuano la loro conoscenza dentro la Casa del Grande Fratello. Anita Oliveri, evidentemente a corto di dinamiche personali (fare la “bulletta” non paga alla fine, lo sappiamo), ha preso in giro l’attrice in maniera volgare con la complicità di Letizia Petris e Samira Lui.

Beatrice, dopo essersi alzata dal letto dove stava con Garibaldi, si è recata in bagno sciacquandosi la bocca. Presenti Anita e Letizia, oltre a guardarsi in maniera complice, sono scoppiate a ridere senza motivo (Asilo Mariuccia, mi senti?).

Poi hanno raccontato tutto a Samira facendo delle pesanti allusioni.

Ecco i Video.

🚨QUESTA SEQUENZA È SCANDALOSA. DERIDERE IN QUESTO MODO. ORMAI È DI MODA NELLA CASA.🚨#grandefratello pic.twitter.com/9a5TCPc3Lb — Lalla (@Lalla84455247) October 12, 2023

Differenze

Anita the new Dorian Gray “La tragedia della vecchiaia non sta nel fatto di essere vecchi ma in quello di essere giovani.” oscar wilde #Grandefratello pic.twitter.com/BYlPY2vCfL — Dorian Gray (@V7Dorian) October 12, 2023