Fiordaliso, ospite di Giada Di Miceli nel corso di “Non succederà più” in onda su Radio Radio, dopo aver parlato di Mirko e Perla ha detto la sua anche su Anita Olivieri e Alessio Falsone.

Anita e Alessio: strategia per la finale? Parla Fiordaliso

Allora specifichiamo questa cosa, Anita non è fidanzata. Lei prima di entrare ha visto Edoardo che non vedeva da due anni. L’ha rivisto per 20 giorni e lei è entrata con un punto di domanda.

Questo lo so perché me l’ha detto lei e l’ha detto davanti alle telecamere duemila volte. Ha sempre pensato che Edoardo fosse l’uomo giusto per i suoi figli.

L’ha sempre detto, perché l’ha frequentato per dieci anni. L’ha detto fuori e anche in Casa. Adesso forse c’è stato un colpo di fulmine? Perché non può capitare?

Li vedo presi tutti e due. Mi dispiace per Edoardo però facciamoci anche una domanda se si sono lasciati prima.