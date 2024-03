Anita Olivieri e Alessio Falsone sono la nuova coppia del Grande Fratello: come ha reagito Edoardo Sanson? A quanto pare non bene, ecco lo spiffero di gossip.

Secondo una insider di Deianira, Edoardo starebbe molto male perché non si sarebbe mai aspettato di ricevere un trattamento simile dall’ormai ex fidanzata:

Siamo amici della famiglia di Edoardo Sanson, ti posso dire che lui sta malissimo, è deluso, non si aspettava una cosa del genere, ma neanche noi.

La cosa più sconvolgente per la famiglia è che lei dalla notte al giorno come se nulla fosse lo ha già dimenticato, non si è fatta remore neanche di prendersi dei giorni per decidere.

Lui ovviamente non la vuole vedere mai più. E pensare che dopo questa esperienza voleva chiederle di sposarlo! Io non ho parole.