Anita Olivieri non riesce proprio a farcela. Nella puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 8 gennaio 2024, Alfonso Signorini ha bacchettato la concorrente.

La discussione tra Stefano Miele e Giuseppe Garibaldi sul “grande uomo” e “ho tanti amici gay”, ha richiesto la “collaborazione” di Anita Olivieri, avvocato difensore del calabrese.

La biondina ha descritto l’amico come una persona ignorante. Signorini si è soffermato sulla vicenda, sgridando Anita:

Leggo una certa discriminazione e una maggiore pretestuosità nelle parole di Anita perché non puoi dire arriva da un paesino, ma chi se ne frega, oggi come oggi non è più tollerabile, esistono le connessioni sociali.

Nella notte la concorrente si è messa a piangere accusando il programma di “rovinarle la reputazione”.

No Anita cara, questo lo sai facendo già benissimo da sola.

non mi posso far rovinare tutta la mia cazzo di reputazione costruita in anni per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria

Questa roba sta uscendo dal confine. Questo è un gioco per giocatori, chi non lo è viene mangiato. Io non sono così, non posso essere qualcosa che non sono, non voglio diventarlo.

Non voglio perdere neanche tempo a parlare, è aria buttata. Sono arrabbiata da una settimana, non è stato fatto niente, solo peggio. Sono in pigiama ora, aspetto il mio turno.

Chi è stato tutelato? Gli yorkshire. Io no. Prendo mazzate, preferisco prenderle al lavoro che almeno hanno senso, imparo qualcosa. Non la do vinta a nessuno, voglio uscire e stare bene.

È un gioco, non mi faccio rovinare la vita da un gioco. Ho una vita davanti, non posso farmi rovinare la reputazione costruita per anni, per diventare una persona che non verrà assunta neanche in una segreteria.