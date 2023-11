Anita Olivieri ha accusato Beatrice Luzzi di averle rubato il reggiseno. La concorrente del Grande Fratello, ne ha parlato con Angelica Baraldi, ecco cosa è successo.

Anita accusa Beatrice di “cleptomania”

Io il mio reggiseno di notte, lo metto per terra. E non l’ho trovato da nessuna parte. Io penso che lei abbia una quinta, non lo so… […] Allora ho detto ‘per scrupolo, fammi andare a vedere’. Nel suo zaino era. Se gliel’ho detto? No! Cioè… cleptomane, non lo so!

Queste insinuazioni verranno evidenziate nel corso della diretta del Grande Fratello che andrà in onda stasera su Canale 5? Staremo a vedere!

Ecco il VIDEO.

Anicessa insinua che Bea le abbia rubato il reggiseno e le da della cleptomane.

A questa ancora non le basta essere asfaltata regolarmente#GrandeFratello pic.twitter.com/rnn1fsLp2H — (@barumiliano) November 12, 2023

Sembra quasi che cerchi appositamente di creare un litigio per poter far parlare di sé e passare come quella che viene attaccata da Bea. Può fregare quelli in casa ma fuori oramai è bella e bruciata — MimiMarrakech (@Mimimarrakesh) November 12, 2023