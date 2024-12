Angelo Madonia torna a Ballando con le Stelle? Parla Milly Carlucci

Le ultime dichiarazioni di Milly Carlucci hanno riacceso i riflettori su Angelo Madonia, il maestro di ballo escluso a tre puntate dalla finale di Ballando con le stelle 2024. Durante un’intervista a Tv Talk, la conduttrice ha lasciato intendere che il ballerino potrebbe tornare nel cast del programma nella prossima edizione.

Ospite di Mia Ceran, Milly ha parlato del caso Madonia, sottolineando il valore professionale del maestro: “Angelo Madonia è un ottimo professionista. Anche per lui: se c’è stato un momento di difficoltà nel suo percorso, non è detto che tale momento di difficoltà duri per tutta la vita”.

Le sue parole, inaspettate, fanno eco alla decisione di perdonare Guillermo Mariotto dopo il suo temporaneo abbandono dalla giuria, aprendo così la possibilità di una seconda chance anche per Madonia.

Perché è stato escluso?

La decisione di allontanare Angelo dal programma è stata presa dopo comportamenti ritenuti poco professionali nei confronti della sua partner, Federica Pellegrini. In particolare, il ballerino è stato accusato di trascurare la campionessa di nuoto, dedicando più attenzione alla sua relazione con Sonia Bruganelli e ad altre questioni personali.

La situazione si è aggravata con uno scontro acceso tra Madonia e Selvaggia Lucarelli, in cui il ballerino ha difeso apertamente Sonia Bruganelli, mettendo in ulteriore difficoltà Federica. Di fronte a queste tensioni, la Rai e Milly Carlucci hanno deciso di sostituirlo prima con Samuel Peron e poi con Pasquale La Rocca, garantendo così un percorso sereno per Pellegrini, che ha poi raggiunto la finale.

Le critiche di Federica Pellegrini

Dopo l’episodio, Federica Pellegrini non ha esitato a esprimere il proprio disagio, sottolineando come il supporto di Madonia fosse spesso carente. Le immagini trasmesse durante il programma hanno confermato le accuse, mostrando il ballerino distratto o impegnato con Sonia Bruganelli mentre la Pellegrini veniva lasciata sola ad affrontare prove e coreografie.

Un ritorno possibile?

Nonostante l’epilogo amaro, Milly Carlucci sembra intenzionata a offrire una seconda chance ad Angelo Madonia, sorprendendo il pubblico e dimostrando la sua apertura verso il riscatto personale e professionale. Il ballerino, con il suo talento indiscusso, potrebbe così rientrare nel cast, magari con un approccio rinnovato e lontano dalle polemiche.

Cosa aspettarsi dalla prossima edizione?

Con il successo della diciannovesima edizione, “Ballando con le stelle” si prepara già a stupire il pubblico con nuovi colpi di scena e, forse, vecchi volti pronti a riscattarsi. Angelo Madonia avrà l’opportunità di riscattare la sua immagine?