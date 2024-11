Chi sostituisce Angelo Madonia a Ballando con le Stelle: spuntano due nomi

L’addio di Angelo Madonia al programma di Milly Carlucci ha scosso il pubblico e gli addetti ai lavori. Durante la seconda parte di La vita in diretta, Alberto Matano ha letto il comunicato ufficiale della Rai, che parla di “divergenze professionali” come motivo della separazione tra il ballerino e Ballando con le Stelle.

Chi sostituisce Angelo Madonia a Ballando con le Stelle

“La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso”, ha affermato Matano leggendo il comunicato della Rai.

La Rai ha ringraziato Madonia per il contributo dato finora, aggiungendo che il nome del suo sostituto sarà annunciato nelle prossime ore e, nel frattempo, sono usciti fuori due nomi.

Sonia Bruganelli tace: dubbi in studio

Tra gli ospiti di Matano, l’ex moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, ha catturato l’attenzione con il suo atteggiamento enigmatico. Invitata a commentare la situazione, la Bruganelli ha evitato risposte dirette, mantenendo un alone di mistero che ha alimentato le speculazioni:

“La sua suspense ha destato dubbi in studio”, ha sottolineato Matano, lasciando spazio a ipotesi da parte degli altri ospiti, tra cui Anna Falchi e Roberto Alessi.

Chi sarà il nuovo maestro di Federica Pellegrini?

L’uscita di Madonia lascia un vuoto nella coppia con Federica Pellegrini, concorrente di punta di questa edizione. Tra i papabili sostituti, emergono i nomi di Moreno Porcu e Pasquale La Rocca, ballerini molto amati dal pubblico e già noti per le loro partecipazioni al talent show di Rai 1.

Entrambi i professionisti potrebbero riportare equilibrio nel programma, ma la decisione finale sarà svelata solo nelle prossime ore.



Angelo Madonia è un ballerino e coreografo italiano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione come maestro di danza nel programma televisivo “Ballando con le Stelle” condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Originario della Sicilia, Angelo si è distinto per il suo talento e la sua professionalità, conquistando un ruolo di rilievo nel mondo della danza sia in Italia che all’estero.

Carriera e successi

Angelo Madonia ha iniziato la sua carriera molto giovane, approfondendo lo studio di vari stili di danza, dal latino-americano al contemporaneo. Ha partecipato a competizioni nazionali e internazionali, ottenendo riconoscimenti che lo hanno portato a essere uno dei ballerini più apprezzati nel panorama italiano.

“Ballando con le Stelle”

Il grande salto verso la notorietà è arrivato con la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. In qualità di maestro, ha guidato diversi concorrenti vip nel loro percorso di apprendimento della danza, guadagnandosi l’affetto del pubblico per il suo approccio empatico e professionale.

La vita privata di Madonia

Angelo Madonia è legato sentimentalmente a Sonia Bruganelli, imprenditrice e volto noto della televisione italiana, ex moglie di Paolo Bonolis. La loro relazione è spesso al centro dell’attenzione mediatica, anche se entrambi cercano di mantenere una certa riservatezza.