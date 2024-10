Angelo Madonia e Sonia Bruganelli si sono lasciati? Il ballerino rompe il silenzio: tutta la verità

Le voci di una presunta rottura tra Angelo Madonia, il ballerino di Ballando con le Stelle, e Sonia Bruganelli hanno infiammato i social nelle ultime ore. Le indiscrezioni erano nate da un messaggio pubblicato dall’influencer Deianira Marzano, che riferiva di utenti convinti che i due avessero cancellato le loro foto di coppia dai social. Con un commento conciso ma chiarificatore, Madonia ha smentito le voci di crisi.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli si sono lasciati?

“Comunque dovete ancora aspettare!” ha scritto su Instagram il ballerino, riferendosi alla fine della relazione con Sonia Bruganelli come a qualcosa di tutt’altro che imminente.

A rafforzare la smentita ci ha pensato anche Sonia Bruganelli, che ha ironizzato sull’assenza di foto di coppia: “Io e Angelo non abbiamo mai, volutamente, pubblicato nostre foto insieme. Non capisco perciò quali foto avremmo cancellato. P.s: le storie si cancellano dopo 24 ore”. Un commento che ha messo in discussione la fondatezza delle indiscrezioni e mostrato come la coppia voglia preservare la propria intimità, evitando la sovraesposizione mediatica.

Il gossip sulla crisi tra i due ha trovato terreno fertile anche in recenti dichiarazioni di Sonia Bruganelli a Domenica In. Quando Mara Venier le ha chiesto se fosse sentimentalmente impegnata, Sonia ha risposto con un’affermazione che ha destato curiosità:

Devo ancora capire cosa voglio io dalla mia vita perché se non capisco questo faccio solo morti e feriti.

Ha poi confessato di provare un “senso di colpa” per aver chiuso la relazione con l’ex marito Paolo Bonolis senza reali motivi gravi. Questa affermazione è stata interpretata da alcuni come un segnale di possibile confusione riguardo ai suoi attuali sentimenti.