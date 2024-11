Angelo Madonia rompe il silenzio: “Ecco perché ho deciso di andare via da Ballando”

Dopo giorni di tensioni e accesi confronti, Angelo Madonia, storico ballerino di Ballando con le Stelle, ha annunciato il suo ritiro dal programma. La decisione, confermata dal comunicato ufficiale della RAI, arriva a seguito di episodi che hanno messo a dura prova il suo equilibrio personale e professionale.

Angelo Madonia rompe il silenzio: “Ecco perché ho deciso di andare via da Ballando”

Lo stesso Angelo ha voluto spiegare i motivi del suo addio con un lungo post pubblicato su Instagram. “Non è stato facile, ma accetto questa scelta suggerita e da me accolta”, ha confessato il ballerino, riferendosi alla necessità di fare un passo indietro per preservare l’armonia nel programma.

Gli screzi con Selvaggia Lucarelli e la mancanza di sintonia con Federica Pellegrini

La rottura di Madonia con Ballando con le Stelle sembra essere stata accelerata da una serie di scontri, in particolare con la giurata Selvaggia Lucarelli. Durante l’ultima puntata, infatti, le tensioni tra i due sono esplose, creando un clima di forte disagio.

Anche il rapporto con la sua partner, Federica Pellegrini, non ha mai raggiunto la sintonia necessaria per brillare in pista. A pochi passi dalla finale, l’ex nuotatrice si ritrova ora a dover ripartire da zero con un nuovo maestro: Samuel Peron.

Le parole di Angelo Madonia: rispetto e addio a malincuore

Nel suo messaggio, Madonia ha sottolineato come la decisione sia stata presa nel rispetto del programma e della sua partner:

Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo, l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che va oltre la danza, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto.

E ancora:

È per questo che, con grande rispetto verso la mia partner Federica Pellegrini e verso il programma che mi ha dato così tanto, accetto di fare un passo indietro. Federica sta portando avanti un percorso straordinario, e il mio desiderio è che possa continuare a brillare senza tensioni o distrazioni. Non sono un uomo di comunicazione, ma un professionista del ballo. Per questo, alcune dinamiche che esulano dalla mia sfera professionale mi hanno colto impreparato. Riconosco i miei limiti e, anche se non è stato facile, accetto questa scelta, suggerita e da me accolta, con la consapevolezza di aver dato sempre il massimo sul palco. Ringrazio i colleghi della danza che, in privato, mi stanno dimostrando vicinanza e comprensione in questo momento difficile. Questo gesto per me è un atto di rispetto verso Federica, verso la mia categoria e verso il programma stesso. Grazie a tutti quelli che continueranno a sostenere non solo me, ma soprattutto la bellezza della danza.

Il ritorno di Samuel Peron e la sfida di Federica Pellegrini

L’uscita di scena di Angelo Madonia segna il ritorno di Samuel Peron, volto storico del programma, che torna a calcare la pista di Ballando con le Stelle dopo aver partecipato a L’Isola dei Famosi.

Per Federica Pellegrini, questa rappresenta una nuova sfida: creare un legame con il suo nuovo partner a pochi passi dalla finale. Riuscirà a superare questo ostacolo e a conquistare la giuria e il pubblico?