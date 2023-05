Angelina vince Amici 22? Per i bookmaker, alla vigilia della finale del talent di Canale 5, è proprio lei la candidata a conquistare il primo posto. In verità lo è stata sin dall’inizio, forte del suo straordinario talento, ma in vista della finalissima di Amici 22 vale a 1,70 la scommessa. Ma scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Angelina vince Amici 22? Chi è la finalista del talent

Angelina Mango è una concorrente di Amici 22, per la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e sfiderà in finale Wax, Isobel e Mattia. Classe 2001, è la secondogenita del compianto artista Giuseppe Mango e di Laura Valente.

Nata a Maratea, Angelina è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata. Studia musica sin da piccola ed ha iniziato sin da piccola a comporre canzoni. Nel 2016 si è trasferita a Milano proprio per inseguire il sogno di intraprendere una carriera in ambito musicale con una band che vede anche il fratello Filippo alla batteria.

Sul piano privato si è parlato molto della sua amicizia speciale con Wax nella Scuola di Amici 22, anche se Maria De Filippi ha sempre voluto sottolineare che non c’è mai stato nulla di più. Nel cuore della ragazza ci sarebbe infatti Antonio Cirigliano, il fidanzato chitarrista 24enne che accompagna sin dagli esordi la sua carriera musicale.

I suoi inediti hanno raccolto un enorme successo su Spotify, dal singolo Voglia di vivere, che ha superato i 4,5 milioni di stream al nuovo singolo Mani Vuote, con 1,5 milioni. Ci pensiamo domani è l’ultimo inedito presentato ad Amici 22 che farà parte del suo Ep Voglia di vivere, in uscita il 19 maggio.