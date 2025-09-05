Angelina Mango verso Sanremo 2026? L’indiscrezione sul brano

Angelina Mango verso Sanremo 2026: spunta l’indiscrezione sulla canzone

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Angelina Mango sul palco del Festival di Sanremo, e nelle ultime ore le voci si stanno facendo sempre più insistenti. L’ipotesi che la giovane artista possa partecipare all’edizione 2026 della kermesse canora inizia a farsi concreta, e qualcuno ha già provato a immaginare quale brano potrebbe presentare.

Negli ultimi mesi il nome di Angelina era rimasto lontano dai riflettori, soprattutto dopo che la cantante era stata costretta a sospendere il suo tour, sia in Italia che all’estero, a causa di problemi di salute. Dopo un periodo di assenza, in cui si è presa del tempo per sé, è riapparsa ieri sera a sorpresa durante il concerto evento di Olly a Milano. Un ritorno emozionante, accolto da un’ovazione del pubblico. Qui il video completo:

Insieme a Olly ha eseguito la celebre Per due come noi, emozionandosi visibilmente sul palco. Questo momento live ha segnato una tappa importante nel percorso di Angelina, che potrebbe essere il preludio a un ritorno in grande stile.

Verso Sanremo 2026, l’indiscrezione sul brano

Tra i rumor che circolano, il più insistente riguarda proprio la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Amedeo Venza, noto per le sue anticipazioni nel mondo dello spettacolo, ha lasciato intendere che la presenza della Mango sarebbe ormai quasi certa. E non solo: pare che l’artista stia lavorando a un brano molto personale, dal forte contenuto emotivo, forse ispirato a vicende della sua vita privata.

Al momento, comunque, non ci sono conferme ufficiali né da parte della diretta interessata né dalla direzione artistica del Festival. Resta quindi da vedere se Angelina sarà effettivamente tra i Big in gara, ma l’attesa per il suo possibile ritorno sul palco dell’Ariston è già alta.

Le prossime settimane saranno decisive per scoprire se queste indiscrezioni troveranno conferma.