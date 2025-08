Angelina Mango, il grande ritorno: “ecco dove la rivedremo”

Angelina Mango sta per tornare? Ecco quando

La bellissima e bravissima Angelina Mango starebbe preparando il suo grande ritorno, dove la vedremo?

Angelina Mango, la pausa dopo il trionfo di “La noia”

Angelina Mango, tra le voci più originali emerse dalla generazione di Amici e vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”, ha vissuto un periodo di assoluto silenzio dopo un 2024 intenso di attività e impegni. Dopo la vittoria a Sanremo e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, il suo tour nei club – tutto sold out – è stato interrotto per una rinofaringite acuta a ottobre scorso, costringendola a cancellare le rimanenti date italiane ed europee e optare per una pausa forzata.

Da allora Angelina ha scelto di defilarsi dal mondo dei live e dei social. A gennaio 2025 ha rotto il silenzio condividendo una lettera su Instagram, in cui ha spiegato di aver riscoperto la quotidianità, prendendosi cura di sé e sottolineando che “esisto davvero, anche nella realtà”.

Non è stata presente all’Ariston di Sanremo 2025 come ospite, e la sua assenza si è fatta sentire. Il direttore artistico del Festival ha dichiarato di non averla invitata proprio perché consapevole della sua fase di riflessione personale. Da allora, la presenza artistica di Angelina è tornata timida e rarefatta, ma sempre attesa dai suoi fan.

La musica di Angelina Mango tra successo e sperimentazioni

Classe 2001, figlia di Pino Mango e Laura Valente, ha brillato fin da Amici (edizione 2023): seconda nella categoria canto, ha conquistato premi speciali e poi il grande successo estivo con “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa’”. L’album d’esordio Poké melodrama, uscito il 31 maggio 2024, ha debuttato al primo posto nelle classifiche italiane con una miscela di pop, R\&B e trap tanto originale quanto intensa.

Il suo brano vincente a Sanremo, “La noia”, è stato subito certificato triplo disco di platino su Spotify, record nazionale per una donna italiana in 24 ore, e ha ottenuto ottimi risultati anche all’estero. Successivamente ha collaborato con Olly e Jvli nel singolo “Per due come noi”, pubblicato a settembre 2024 e diventato numero uno nella classifica italiana.

Il ritorno di Angelo: Sanremo 2026?

Amedeo Venza ha dato grandissime speranze a tutti noi. In una storia Instagram l’esperto di gossip ha scritto: “Angelina Mango sta preparando il suo grande ritorno… in programma un nuovo pezzo per Sanremo”. Si parla dunque di una possibile partecipazione all’edizione 2026 del Festival di Sanremo, con un brano inedito pensato proprio per quel palco, e potenzialmente una presenza da protagonista tra i Big.

Che dire, speriamo! Angelina ci manchi, torna presto.