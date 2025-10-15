Angelina Mango, cambio di look e di vita: com’è oggi e cosa fa

Angelina Mango, nuovo look e nuova energia: come sta e cosa fa oggi lontano dai riflettori

Capelli rosso fuoco e un sorriso che parla da sé: così riappare Angelina Mango, la giovane artista che negli ultimi mesi ha scelto di prendersi una pausa dalla ribalta. Lontana dai palchi e dal clamore mediatico, la cantante sembra aver trovato un nuovo equilibrio, come dimostra uno scatto diffuso di recente sui social.

Un fan l’ha incontrata sotto i portici di Bologna e non ha perso l’occasione di immortalare il momento. Nella foto, Angelina indossa una semplice giacca da tuta, uno zainetto sulle spalle e mostra un look completamente rinnovato: la frangetta già vista qualche mese fa è ora accompagnata da una decisa tinta rossa che rispecchia perfettamente la sua nuova fase di vita.

Dopo il successo travolgente ottenuto in tempi record – dalla vittoria ad Amici nel 2023 fino al trionfo a Sanremo e la partecipazione all’Eurovision – Angelina ha deciso di fermarsi. Un passo indubbiamente coraggioso, dettato dall’esigenza di ritrovare sé stessa e prendersi cura della propria salute.

Un anno lontano dal palco, adesso la nuova vita universitaria.. prima del gran ritorno

L’annuncio della sua pausa era arrivato circa un anno fa, inizialmente motivato da problemi vocali che avevano portato al rinvio di alcune date del tour. Ma poco dopo, la cantante aveva spiegato con sincerità di aver bisogno di mettere al primo posto il proprio benessere psico-fisico.

La reazione del pubblico? Un mix di dispiacere e grande affetto. I fan, preoccupati ma solidali, hanno continuato a seguirla e sostenerla, anche nei lunghi periodi di silenzio social.

Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato. Angelina è tornata a pubblicare qualche contenuto online, ha ripreso lentamente il contatto con i follower, e ha scelto di vivere un’esperienza lontana dalle luci della ribalta: si è iscritta all’università, dove ora studia Lettere Moderne a Bologna.

Ma attenzione, perchè il suo ritorno nel regno della musica potrebbe essere vicino: si fa sempre più insistente la voce di una sua presenza a Sanremo 2026.

Rinasce a piccoli passi

L’ultima immagine rubata in città è diventata virale in poche ore: quel sorriso sincero, lo sguardo più sereno e la nuova tinta dei capelli sembrano raccontare una rinascita. La Mango che oggi cammina sotto i portici bolognesi non è solo la cantante talentuosa che ha conquistato il pubblico, ma anche una giovane donna che ha scelto di ascoltarsi e darsi tempo.