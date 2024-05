Angelina Mango, arrestato il suo stalker: era diventata la sua ossessione, coinvolta anche la madre della cantante

Per Angelina Mango, la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo 2024, si è concluso un incubo. Il suo stalker, un uomo di 49 anni della provincia di Ferrara, è stato arrestato nelle passate ore dopo la denuncia della cantante e della madre di quest’ultima, Laura Valente.

Angelina Mango: arrestato il suo stalker

Per un lungo periodo Angelina Mango si era trasformata nell’ossessione di un uomo di 49 anni con problemi psichici. Alla giovane cantante erano indirizzate lettere, raccomandate, centinaia di messaggi e chat. Il quarantanovenne aveva perfino organizzato un viaggio a Sanremo con il solo scopo di poterla incontrare.

La notizia è stata riportata nelle passate ore dalla stampa locale e poi ripresa oggi dalle maggiori testate, tra cui l’agenzia di stampa Ansa, che parla di un caso “molto particolare”.

L’uomo in questione, infatti, si trovava già agli arresti domiciliari dallo scorso febbraio. Una decisione che era stata presa dal giudice nel tentativo di mettere un freno alla sua attività persecutoria nei confronti di Angelina Mango ma anche di sua madre, la cantante Laura Valente.

Da qui l’aggravarsi della misura, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano. In seguito alla denuncia di madre e figlia, l’uomo era stato raggiunto dai domiciliari e dal divieto di comunicare con qualunque mezzo con le due vittime, che risiedono in provincia di Milano. Un divieto che non è stato rispettato, dal momento che il 49enne avrebbe continuato a mandare raccomandate e messaggi su Whatsapp.

Oltre alla nuova misura del gip, lo stalker di Angelina Mango è stato sottoposto ad un TSO ed attualmente si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Sant’Anna di Cona dove verrà piantonato dal personale della Polizia penitenziaria in attesa di una valutazione sulla sua eventuale infermità mentale.