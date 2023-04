Tra le esibizioni degne di nota andate in scena nel corso del sesto Serale di Amici 22, in onda nella prima serata di ieri, c’è spazio per Lunedì di Salmo, cantata da Angelina Mango. Il talento della giovane figlia d’arte è certamente indiscutibile ed anche ieri lo ha dimostrato con le sue esibizioni, una tra tutte Lunedì. E c’è chi ha intravisto un riferimento alla morte del compianto cantante e padre della concorrente, Mango.

Angelina canta Lunedì ad Amici 22: il collegamento al padre Mango

E’ stata la sua insegnante, Lorella Cuccarini, a schierare Angelina con il brano di Salmo dal titolo Lunedì. Una canzone potente alla quale però Angelina ha voluto aggiungere delle barre con riferimento proprio al suo passato. Non mancano dei riferimenti espliciti ai genitori: “Mamma e papà, i miei poli opposti, l’ironia delle sorti”.

Alcuni utenti di Twitter, tuttavia, avrebbero intravisto un ulteriore legame al padre Mango. L’artista è morto l’8 dicembre 2014, esattamente in un lunedì. Un dettaglio che mette i brividi e che si rifà esattamente al titolo del brano di Salmo.

La reazione dei social

Appena scoperto che Mango è morto di LUNEDÌ 8 dicembre, ve lo giuro che dopo questa cosa sono ancora più a pezzi.

Angelina amore mio pic.twitter.com/y7I0eJilxe — ’ (@im_waterlife) April 22, 2023