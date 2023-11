Angelica piange dopo la diretta del Grande Fratello: ecco il vero motivo della sua “disperazione” (e non c’entra Mughini) – VIDEO

Angelica Baraldi dopo due mesi dall’inizio del Grande Fratello si è beccata una dinamica (spiacevole). Dopo l’esternazione infelice di Giampiero Mughini (qui i dettagli), la concorrente è finita in nomination scoppiando a piangere per paura di uscire.

Angelica piange dopo la diretta del Grande Fratello: ecco perché è “disperata”

Dopo la puntata in diretta, lo spaccato giovanile emerso ha evidenziato tratti tragicomici dove si è parlato di “guerra” e di “cose grosse” dall’esterno. Le parole di Anita e il “sermone” di Rosy Chin mi hanno letteralmente provocato l’orticaria, giuro.

Naturalmente, come hanno evidenziato anche i colleghi di Biccy, Angelica è “disperata” non per l’offesa di Mughini bensì perché sa di essere ad un passo dall’uscita dopo due mesi di vacanza a “sbafo”.

Angelica non sta piangendo per l’offesa di Mughini, ma perché è stata nominata da Beatrice e “tutti quelli che Bea nomina escono” #GrandeFratello — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 3, 2023

Ecco i VIDEO con le parole di Anita e Rosy:

Anicessa: ‘ricordati che nelle guerre ci sono sempre due fazioni, e che il pubblico dalla parte di Max è dalla nostra parte’ CHI GLIELO DICE CHE QUEST’ANNO C’È UN’UNICA FAZIONE ED È QUELLA DI MADRE? #GrandeFratello pic.twitter.com/JJzDDNLC6i — heavenisonearth. (@faaab__) November 3, 2023