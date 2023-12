Angelica Baraldi dopo l’eliminazione dalla Casa del Grande Fratello è ritornata sui social ed ha risposto ad alcune domande, tra cui quella riferita a Mirko Brunetti e Perla Vatiero, svelando perché era sempre accanto a loro e non li lasciava quasi mai da soli.

Angelica ha esordito svelando il suo punto di vista in merito all’imminente ingresso di Greta Rossetti nella Casa del Grande Fratello domani sera:

Penso che il Grande Fratello e gli autori siano dei veri geni e che stanno mettendo il carico da 100 per farci tenere incollati letteralmente alla televisione.

Io sarò spettatrice, come voi, e commenteremo tutto insieme, non vedo l’ora. Però cosa penso? Questo ingresso sicuramente porterà degli squilibri all’interno della Casa e destabilizzerà questo riavvicinamento che stavamo vedendo un po’ tra Mirko e Perla.

A me dispiace tantissimo perché non essendo più lì dentro non posso più stare vicino a Mirko e soprattutto a Perla e cercare di aiutarli in questo momento che sicuramente metterà delle grandi difficoltà. Mi sentirò un po’ inutile.