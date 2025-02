Angelica Montini “scomparsa”, nuova bomba di Corona: “Prima di Fedez è stata con un ex di Giulia De Lellis”

Angelica Montini sembra essere svanita nel nulla. Le ultime indiscrezioni rese note dal sito di Fabrizio Corona, Dillinger News, parlano di una decisione drastica: avrebbe lasciato l’Italia senza preavviso, tagliando i ponti con tutto e tutti. Ma cosa si cela dietro questa scelta improvvisa? E, soprattutto, dove si trova adesso?

Angelica Montini: il mistero della sua ‘scomparsa’

Fonti vicine all’ambiente milanese confermano che Angelica avrebbe cambiato radicalmente vita, allontanandosi da quel mondo di apparenze e connessioni sociali in cui era stata spesso protagonista. Ma la storia si complica quando entra in scena un nome noto al pubblico italiano: Andrea Damante.

Andrea Damante: cosa c’entra con la scomparsa di Angelica?

Andrea Damante, ex tronista e dj veronese, non è mai stato parte del cosiddetto “circolino dei radical chic milanesi”, quello dei salotti buoni e degli eventi esclusivi. La sua ascesa è avvenuta lontano da quell’élite, tra reality show e serate in discoteca, costruendosi un’immagine ben definita e distante da certe dinamiche.

Eppure, il suo nome continua a emergere in contesti inaspettati. “Certi ambienti, alla fine, si incrociano sempre”, scrive Dillinger News, un misterioso intreccio di relazioni e coincidenze che sembra collegare personaggi apparentemente distanti.

La domanda sorge spontanea: Angelica e Damante si conoscevano? Le connessioni tra i due restano avvolte nel mistero, ma ciò che è certo è che entrambi si sono ritrovati, direttamente o indirettamente, coinvolti in ambienti che sembrano inevitabilmente intrecciarsi.

Il cosiddetto “caso Montini” rappresenta un punto chiave di questa storia. Non si tratta di soldi o di fama, ma di qualcosa di più profondo e oscuro.

Intanto, Fabrizio Corona lancia una nuova bomba:

DOPO LE NOSTRE RIVELAZIONI VI POSSIAMO DIRE CHE ANGELICA MONTINI PRIMA DI FEDEZ HA AVUTO UNA FREQUENTAZIONE CON L’EX DI GIULIA DE LELLIS ANDREA DAMANTE.

Cos’altro rivelerà nei prossimi giorni?