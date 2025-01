Fabrizio Corona ha sganciato una vera bomba mediatica nel suo podcast Falsissimo: Angelica Montini sarebbe stata l’amore segreto di Fedez da sempre, anche durante il suo matrimonio con Chiara Ferragni. Una rivelazione che, se confermata, riscriverebbe completamente la narrazione dei Ferragnez.

“Angelica Montini è per Fedez ciò che Camilla è stata per Re Carlo”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi, lasciando intendere che il rapper non avrebbe mai smesso di amarla. Ma chi è davvero questa giovane donna che sta catalizzando l’attenzione dei media?

Ventottenne milanese, Angelica Montini proviene da una famiglia influente ed è ben radicata nei circoli della cosiddetta Milano bene. Ma più che il gossip, a parlare di lei è il suo talento nella moda: è infatti la direttrice creativa di Angelica Montini Studios, brand che porta il suo nome e che ha già raccolto oltre 55mila follower su Instagram.

Dopo aver studiato presso l’Istituto Marangoni, uno dei più prestigiosi istituti di moda al mondo, Montini ha lanciato il suo marchio nel 2023, puntando su una filosofia lontana dai trend imposti dall’alta moda. “I colori “di stagione” dipendono davvero dalla stagione e l’individualità è l’unica tendenza”, si legge sul sito ufficiale del brand.

La stilista emergente descrive il suo marchio come una fusione tra moda e antropologia, cercando di valorizzare culture diverse e rompere gli schemi tradizionali. “Un abito dai mille colori, sessi e religioni… libero”, afferma la Montini, lasciando intendere che il suo stile non si piega alle convenzioni.

La sua prima collezione, lanciata nel febbraio 2023, ha suscitato l’interesse di una nicchia di appassionati della moda alternativa, lontana dalle passerelle di Parigi e Milano. Ma la vera domanda che ora tutti si pongono è: il suo nome è sempre stato solo legato alla moda o si cela davvero un legame profondo con Fedez?

Lei stessa ha raccontato di sé:

Sin da piccola ho sempre visto l’armadio come un mondo di possibilità e ogni volta che lo aprivo mi chiedevo: ‘chi sono oggi? Chi posso essere? Posso essere quello che voglio’. Quindi per me era importante poter, oltre che esprimere la mia personalità con i miei vestiti e il mio brand, poter dare la possibilità a chi compra i miei vestiti di essere ciò che vuole.

Tecnicamente tutto è partito nel febbraio del 2023, dopo i miei studi in Marangoni. Ho deciso di provare per vedere come andasse […] Io ho l’ossessione per i libri, ovviamente di qualsiasi tipo, e passo tanto tempo in camera mia a sfogliare questi libri e in base a cosa vedo in quel momento poi decido di ricercarli e di andarci fino in fondo. Per me è una cosa fondamentale e questo è il motivo per il quale produco in Italia, io ho tanto amore e piacere lavorare con gli italiani e gli artigiani. Preferisco produrre di meno, pagare un prodotto veramente tanto però poter essere a contatto diretto con chi prende in mano i prodotti.