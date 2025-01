Chi è Angelica Montini? Il video: la presunta amante di Fedez, relazione segreta mentre era sposato con Chiara Ferragni

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona nell’ultima puntata del suo podcast stanno scuotendo il mondo dello spettacolo italiano. L’ex paparazzo ha rivelato particolari inaspettati sulla vita privata di Fedez, in particolare sul suo matrimonio con Chiara Ferragni. Secondo Corona, il rapper avrebbe avuto una relazione segreta con un’altra donna, anche durante il periodo delle nozze: ecco di chi si tratta.

Chi è Angelica Montini? La presunta amante di Fedez

Il nome emerso nelle dichiarazioni è quello di Angelica Montini, una giovane imprenditrice milanese e proprietaria di un brand di moda. Cresciuta in una famiglia facoltosa, ha studiato presso l’Istituto Marangoni ed è descritta come una figura molto riservata. Corona ha raccontato che i due si sarebbero conosciuti prima del 2018, anno in cui Fedez e Chiara Ferragni si sono sposati.

Secondo quanto dichiarato da Corona, la relazione tra Fedez e Angelica Montini avrebbe avuto inizio quando lei era ancora impegnata in un’altra storia. Una volta conclusa la relazione, avrebbe iniziato a frequentare il rapper. “Lei lo amava, ma lo teneva sempre a distanza perché non lo riteneva all’altezza”, ha spiegato l’ex paparazzo.

La relazione, sempre secondo quanto riportato, sarebbe continuata anche dopo il matrimonio del rapper con Chiara Ferragni. Corona ha poi svelato un dettaglio che ha ulteriormente acceso la polemica: “Cinque minuti prima di salire sull’altare, Fedez si è chiuso in bagno per telefonare ad Angelica. Le ha detto: ‘Ti amo, se mi dici di mollare tutto, mollo tutto’. Lei gli ha risposto: ‘Anche io ti amo, ma sono pronta a restare in disparte’”.