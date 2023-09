Angelica Baraldi è una concorrente NIP del Grande Fratello. Ha 26 anni ed è di Modena lavora in una azienda informatica come account manager ed è appassionata di sport, dal calcio all’equitazione. Fidanzata con Riccardo, si presenta come una ragazza molto bella, determinata e sicura di sé.

Angelica Baraldi, chi è la concorrente NIP del Grande Fratello

“Per me il Grande Fratello rappresenta una sfida di crescita personale, sono davvero emozionata”, afferma Angelica in passerella. Poi racconta un dettaglio sulla sua vita e un concorso di bellezza.

Si è qualificata alle finali di Miss Mondo Italia: “Stavo finendo gli esami universitari e stavo concludendo un lavoro ed ho dato priorità a qualcosa di più stabile prendendo questa decisione di ritirarmi dal concorso”.

Angelica poi si è laureata in marketing internazionale.

La nuova concorrente NIP del Grande Fratello ha parlato pure della sua famiglia:

Sono cresciuta all’interno di una famiglia complicata ed ho deciso di abbandonarli per seguire il mio futuro e questo ha creato una grande rottura tra mio padre e me. Sono fidanzata con Riccardo che ha riempito le mie mancanze. Mi piaccio e mi descrivo come una tigre bianca, affascinante ma anche pericolosa. Ho un obiettivo e voglio portarlo a termine.