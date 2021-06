Angela Melillo intervistata da SuperGuidaTV si è raccontata dopo l’Isola dei Famosi, svelando anche cosa è successo con Tommaso Zorzi dopo i “rimproveri” ricevuti dall’opinionista quando si trovava ancora in Honduras.

E sulla vittoria di Awed ha aggiunto:

Awed e Valentina sono due persone che porto nel mio cuore e sono felice che siano arrivati entrambi sul podio. Awed rappresenta l’avanguardia considerando il suo approccio ai social mentre Valentina proviene dalla televisione.

Con Awed ho sempre avuto confidenza tanto che in molte occasioni lui si è aperto con me pensando di essere un ragazzo non vincente. Io invece gli ho sempre detto che non doveva assomigliare a nessuno ma che doveva essere sé stesso.

Ognuno ha fatto il suo gioco. Anche Awed ha saputo giocare bene ma lo ha fatto in modo pulito senza fare strategie cattive.