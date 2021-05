Angela Melillo lascia l’Isola dei Famosi per un malore: come sta e cosa succede adesso

Malore per Angela Melillo all’Isola dei Famosi. Stasera andrà in onda il nuovo appuntamento con il reality show che si è spostato al venerdì sera e scopriremo le condizioni di salute della naufraga e se potrà proseguire la sua avventura in Honduras.

La ex ballerina ha dovuto lasciare momentaneamente Playa Primitiva per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Questa edizione dell’Isola dei Famosi 2021 è particolarmente sfortunata tra infortuni, ritiri e naufraghi costretti a lasciare proprio per alcuni problemi di salute.

Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Paul Gascoigne e Ubaldo Lanzo i casi più eclatanti. Problemi anche per Awed per via dell’eccessivo dimagrimento (la produzione ha deciso di integrare maggiori quantità di cibo e sali minerali).

Angela Melillo ha incominciato a barcollare in queste ore ed è stata costretta a lasciare il gioco momentaneamente. Valentina Persia ha dovuto prenderla in braccio e, se tutto andrà bene, la ex ballerina tornerà stasera.

Anticipazioni

Venerdì 7 maggio in prima serata su Canale 5, quindicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull’Isola.

Tre i concorrenti al televoto: chi tra Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli verrà salvato dal pubblico?

L’Isola dei Famosi sarà di nuovo in onda lunedì 10 maggio.