Angela Lansbury è morta, la signora in giallo Jessica Fletcher ci lascia a 96 anni

Angela Lansbury, la “Signora in giallo” della tv è morta oggi 11 ottobre all’età di 96 anni. Lo ha annunciato in questi frangenti la famiglia con un comunicato ufficiale. L’attrice avrebbe compiuto 97 anni tra pochi giorni.

Angela Lansbury è morta: era la signora in giallo

Con un comunicato ufficiale, la famiglia di Lansbury ha annunciato la sua morte avvenuta di notte nella sua abitazione. Ecco cosa si legge:

I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi di annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’01:30 di oggi, martedì 11 ottobre 2022, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno.

Nata a Londra nel 1925, l’attrice ha vinto un Oscar alla carriera nel 2014. Era diventata celebre grazie a La signora in giallo, serie investigativa nella quale Angela indossava i panni della scrittrice e detective dilettante Jessica B. Fletcher, protagonista di diversi telefilm e film. Tra serie e pellicole La signora in giallo andò in onda dal 1984 al 2003.