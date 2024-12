L’anello da sogno di Tony Effe a Giulia De Lellis: il prezzo del diamante è da capogiro

Tony Effe, noto rapper della scena musicale italiana, ha deciso di fare un regalo memorabile alla sua compagna, l’influencer Giulia De Lellis. Il celebre gioielliere Alessandro Bernini ha svelato sui social il prezioso anello commissionato dal cantante: un diamante ovale di 2,5 carati incastonato in oro bianco, dal valore stimato tra i 9.000 e i 30.000 euro.

Tony Effe, anello da capogiro a Giulia De Lellis

L’anello, sfoggiato da Giulia sull’anulare sinistro, è diventato subito oggetto di conversazione sui social e nelle cronache di costume. Secondo fonti vicine alla coppia, Tony Effe non ha badato a spese per stupire l’influencer con questo gesto romantico e spettacolare.

La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis sembra procedere a gonfie vele. Recentemente, Giulia ha raccontato al podcast One More Time di Luca Casadei il motivo per cui il loro rapporto è mantenuto lontano dai riflettori: “Non parlo del nostro rapporto perché lo stiamo tenendo per noi. È da viversi e basta”, ha spiegato l’influencer.

Proseguendo, ha aggiunto parole piene di ammirazione per il rapper: “Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario. È una persona unica, preziosa, che si lascia scoprire solo da pochi. Questa cosa lo rende meraviglioso”.

La relazione tra Tony Effe e Giulia De Lellis è iniziata prima dell’estate e si è consolidata nel corso dei mesi. La prima apparizione pubblica risale a giugno, quando i due sono stati fotografati insieme a Napoli durante un concerto di Geolier. Dopo mesi di voci e avvistamenti, hanno ufficializzato la loro relazione pubblicando sui social le prime immagini di coppia, condividendo così con i fan la loro felicità.