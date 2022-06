Andreas Muller sbotta ancora contro Instagram e la censura ai suoi contenuti. E’ successo nuovamente, ed il ballerino non ha potuto fare altro che sfogarsi sul medesimo social. Ma cosa è accaduto questa volta? E perché il social ha rimosso i suoi contenuti?

A finire sotto la censura del social network di Mark Zuckerberg sarebbe stato un video di Andreas Muller con protagonista anche la compagna, coreografa e insegnante di Amici, Veronica Peparini.

Si trattava di un breve filmato postato nelle Stories in cui si vedeva la Peparini in pantaloncini e reggiseno sportivo, mentre lui le toccava il seno. Nulla di scabroso, sia ben inteso.

Eppure secondo le rigide regole di Instagram quel contenuto sarebbe stato classificato come un video con “atti sessuali espliciti” e dunque rimosso dal social. Una spiegazione che ha fatto sbottare Andreas il quale ha successivamente postato il suo sfogo:

Quanto è ridicolo questo social network. Ogni volta mi riprometto di lavorarci e basta. Poi invece mi lascio un po’ andare dimenticandomi che solo alcuni possono posta il ca**o che vogliono. Tra nudi e schiume sul corpo, c*li di fuori, seni realmente in vista con tutto il capezzolo, uccelli all’aria, droghe e chi più ne ha più ne metta, questa storia è stata invece rimossa per atti sessuali. Ma andatevene a cag**e voi e questa politica di me**a. E mi fate salire il nervoso ogni volta che parlate di trattamenti alla pari, di non creare diversità.