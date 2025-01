Andreas Muller e Veronica Peparini si sposano: anello di fidanzamento e ruolo dei figli

Il 2025 si apre con una notizia che ha fatto sognare i fan: Andreas Muller, ballerino e vincitore di Amici, ha ufficialmente chiesto la mano della coreografa Veronica Peparini durante la trasmissione La Talpa. Un gesto romantico che ha emozionato il pubblico, culminato con la presentazione di un prezioso anello di fidanzamento.

Un Capodanno da Favola per Andreas Muller e Veronica Peparini

Andreas e Veronica sono pronti a coronare il loro sogno d’amore, e i preparativi per le nozze sono già in corso. Non sarà un matrimonio tradizionale: la coppia ha deciso di coinvolgere i propri figli in un momento particolarmente significativo.

Penelope e Ginevra, nate dall’unione tra Andreas e Veronica, insieme a Olivia e Daniele, avuti da Peparini nel precedente matrimonio con Fabrizio Prolli, porteranno le fedi nuziali.

Andreas in un post su Instagram ha precisato:

Inizia un nuovo capitolo e noi siamo pronti a coronare quest’anno di tanti nuovi momenti magici, stiamo definendo la data del nostro matrimonio e vorremmo che a portarci le fedi fossero proprio Penelope e Ginevra con Olivia e Daniele, quindi mentre aspettiamo che loro riescano a muovere i primi passi noi iniziamo ad immaginarci e ad organizzare partendo da zero quello che sarà un altro dei giorni più importanti della nostra storia!

La proposta di matrimonio è avvenuta davanti alle telecamere del reality La Talpa, in un momento carico di emozione. Andreas si è inginocchiato, dichiarando: “Abbiamo superato pregiudizi e barriere per vivere il nostro amore. Adesso voglio fare il passo successivo”. Veronica, visibilmente commossa, ha risposto con un entusiastico “Sì”.