Andreas Muller e Veronica Peparini si sono lanciati in una nuova esperienza ed hanno scritto un libro a quattro mani. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno colpendo positivamente tutti gli estimatori che li seguono, da sempre, con costanza e affetto.

“L’amore non è un numero”, questo il titolo del primo libro di Andreas Muller e Veronica Peparini che, visto il titolo, probabilmente parlerà anche della loro storia d’amore evidenziando la differenza d’età che ha creato problemi agli estranei senza essere di intralcio ai diretti interessati.

Ecco come viene presentato il libro:

Cos’altro è la danza se non movimento? È la danza che ci ha fatto incontrare: proveniamo da percorsi diversi, da strade che dovevano procedere parallele e che, invece, hanno trovato un punto di contatto. Contro ogni previsione. Ci siamo avvicinati l’uno all’altra come artisti, anzitutto, scoprendo che tra noi c’era un’intesa rara; e da lì abbiamo imparato a conoscerci come persone, con il nostro mondo interiore, le nostre differenze, le nostre emozioni.

Poi, quando abbiamo sentito che il nostro rapporto si stava trasformando in un vero e proprio legame, c’è voluta molta forza e tanta determinazione per affrontare e superare tutte le difficoltà, i pregiudizi e le insicurezze: per stare insieme, semplicemente. Ma non ci siamo mai fermati, perché noi siamo movimento. E non ci siamo mai arresi, perché noi siamo forza.