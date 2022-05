Epic fail per Andreas Muller: “Chi è Lulù Selassiè?”, la rottura con Manuel “sbarca” ad Amici

Epic fail di Andreas Muller su Lulù Selassié. Ormai da settimane non si parla che della rottura tra Manuel Bortuzzo e la minore delle principesse etiopi. A tutti gli ex inquilini della spiatissima Casa del GF Vip è stato chiesto in questi giorni un parere sulla fine della relazione tra i due gieffini.

Anche chi non è stato interpellato direttamente si è espresso sulla vicenda sentimentale con protagonisti Manuel e Lulù. L’unico che proprio sembra disinteressarsene è Andreas Muller, ex ballerino professionista di Amici.

Andreas ha aperto il box delle domande su Instagram e un utente gli ha domandato: “Cosa ne pensi di Lulù e che consigli senti di darle per voltare pagina?”.

La replica di Muller però è diventata a sua insaputa virale: “Ma chi è Lulù?”.

E come commenta la saggia Paola Iperborea:

La fatina ormai argomento principale su qualsiasi social, le domande su di lei hanno sostituito quelle sul meteo per iniziare una conversazione.