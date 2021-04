Nella sua lunga intervista rilasciata ieri Radio Gossip News Italia nella trasmissione Turchesando, con Turchese Baracchi, Rosalinda Cannavò non poteva non parlare di amore. Non è mancato infatti uno spazio dedicato proprio alla sua storia con Andrea Zenga con il quale sta attualmente convivendo dopo la fine del GF Vip.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: il loro rapporto dopo il GF Vip

Rosalinda Cannavò ha parlato del rapporto con Gabriel Garko, una persona a lei molto cara e con cui ha avuto una “finta” relazione a solo scopo di gossip, svelando:

Non dico che ci sentiamo tutti i giorni però quasi, è un rapporto fantastico, di un’amicizia… per me è come un fratello. A lui piace tantissimo Andrea Zenga quindi è felice per me, per noi…

Rosalinda ha poi risposto ad alcune curiosità dei fan rispetto al suo rapporto con Andrea Zenga. Dopo essersi ricongiunti i due giovani hanno messo da parte i cellulari e si sono finalmente vissuti a telecamere spente. Rosalinda ha poi svelato chi dei due ha detto per primo “Ti amo”:

Questa è una domanda della quale sia io che lui preferiamo non rispondere. Siamo molto in vista e siamo dei personaggi pubblici ma ci sono cose che vogliamo tenere per noi.

Ad Andrea ha dedicato parole molto romantiche ma non ha nascosto anche i motivi delle prime piccoli liti: