Andrea Zenga parteciperà a Temptation Island e una donna matura è innamoratissima di lui? So che vi sembra una trama de Il Segreto oppure, in alternativa, per mettere un po’ di pepe alla questione, questa trama potrebbe strizzare l’occhio ad una quarta puntata delle famose “sfumature” del cinema… ed invece, niente di tutto questo.

Andrea Zenga: “Una donna matura ha perso la testa per lui…”

Secondo un presunto insider di Twitter che durante il Grande Fratello Vip ha lasciato intendere di essere uno con le “mani in pasta”, l’evoluzione lavorativa di Andrea Zenga potrebbe avere risvolti choc in stile telenovela argentina mandata in onda negli anni ’90 su Rete 4 (alle sette del mattino, se volete pure l’orario preciso).

Ecco ciò che si legge sulla possibilità di vedere Andrea Zenga nuovamente a Temptation Island ma con un altro ruolo:

Ed ecco le famose palme: Temptation Island! Il manager di Zenga ha ricevuto una proposta per lui come tentatore. Strano vero? (Sicura la smentita a breve). Andrea vorrebbe qualcosa di più ambizioso ma non è esclusa la possibilità di una risposta affermativa alla fine.

E già questo mi fa molto ridere…

Ma le “news” non sono finite qui e l’insider ci parla di una donna matura “pazza sì, pazza di Andrea Zenga” (sapete con quale tono leggerlo, vero?):

Sipario chiuso, luci spente: il dietro le quinte degli #Zengavò. Vi avevo parlato di un 3° incomodo; c’è un’altra donna nella vita di Zenga? Sembrerebbe di sì. Ovviamente non posso rivelarne l’identità ma vi racconterò ulteriori dettagli. P.s. Giuliano non è sparito. Pare che una ricca donna matura milanese, molto conosciuta nel suo settore, abbia letteralmente perso la testa per Zenga. La conoscenza va avanti già da molto, è iniziata prima che lui entrasse nella casa. Infatti si vocifera che sia stata proprio lei a farlo arrivare al GFVIP.

Solo per voi la foto esclusa della nuova donna di 🌴 #AgentSTT pic.twitter.com/QIms4buvbg — Nicole (@scertu_ovviu) April 14, 2021

Comunque c’è da dire che l’agente in questione è dotato di molta fantasia. Roba anni ’80/’90 per carità… però se facesse un abbonamento a Netflix potrebbe aggiornare il catalogo con delle storielle 2.0 niente male, sono fiduciosa.