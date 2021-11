La notizia del matrimonio tra Nicolò Zenga e Marina Crialesi è passata in secondo piano rispetto all’assenza del fratello Andrea, della fidanzata di quest’ultimo Rosalinda Cannavò e dell’intera famiglia dello sposo, a quanto pare non presenti tra gli invitati. Come mai? L’interrogativo impazza da ore sui social ma in realtà una risposta è arrivata da uno dei diretti interessati.

Nicolò Zenga si è sposato: Andrea con Rosalinda e l’intera famiglia assenti

Il matrimonio di Nicolò Zenga si è svolto presso la chiesa di Santa Maria in Tempulo di Roma. Appena le foto sono approdate sui social in tanti hanno notato l’assenza del fratello Andrea e della compagna, ma anche dell’intera famiglia, innescando i primi dubbi e pettegolezzi.

Nello stesso momento in cui Nicolò e la compagna Marina convolavano a nozze, infatti, Andrea e Rosalinda erano al cinema. Assenti anche la mamma dello sposo, Roberta Termali ed il padre Walter Zenga. A destare maggiori dubbi il fatto che Andrea sarebbe dovuto essere uno dei testimoni di nozze

La spiegazione è arrivata poco fa sempre a mezzo social da parte dello sposo che ha rotto il silenzio e messo a tacere i pettegolezzi, precisando: