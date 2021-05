Andrea Zenga, ospite di RTL102.5 News da Francesco Fredella, ha parlato del ritrovato rapporto con il padre Walter e della sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò che procede a gonfie vele anche dopo il Grande Fratello Vip.

Andrea Zenga parla dei progetti lavorativi di Rosalinda Cannavò

“Vorrei che mio padre allenasse in Italia. Dopo l’esperienza a Cagliari spero in un suo ritorno”: Andrea Zenga ha esordito in questo modo parlando di Walter, ex portiere della Nazionale.

“Anche mia madre tifa per noi”, ha specificato Zenga. Successivamente l’ex gieffino ha scherzato sull’amico Andrea Zelletta che gli aveva chiesto una mano per cercare casa:

Cercava casa, mi ha contattato. Alla fine ha scelto di spendere poco. Voleva risparmiare.

E per quanto riguarda l’amore per Rosalinda Cannavò, l’ex gieffino parla dei suoi progetti lavorativi:

Ora sta prendendo lezioni di canto, vorrebbe fare un musical. Sa recitare, ora sa anche cantare. Un musical farebbe al caso suo. Lo scherzo de Le Iene? Sono stato cattivo, lo ammetto. Ma ci sono voluti molti giorni per organizzare tutto. Alla fine ci siamo divertiti e lei mi ha perdonato.

Devo dire che inizialmente anch’io non avrei scommesso nulla sulla buona riuscita della storia d’amore tra Rosalinda e Andrea. Oggi, invece, li trovo veramente deliziosi insieme.