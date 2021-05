Andrea Zenga ha mostrato sui social alcuni orrendi commenti che gli vengono scritti sui social, augurandogli la morte. Non è la prima volta che l’ex del Grande Fratello Vip riceve agghiaccianti messaggi di questo tipo.

Augurano la morte ad Andrea Zenga: lui interviene

Zenga ha mostrato un commento agghiacciante di un leone da tastiera: “Rosy quando muore Zenga facciamo una grande festa ci stai? Spero che muoia presto!”.

Andrea ha aggiunto:

lo faccio una festa quando verificheranno questi profili fake in modo che ognuno si prenda la responsabilità di quello che scrive.

Poco dopo Andrea Zenga ha fatto sapere di essere riuscito ad identificare il profilo:

Profilo rintracciato e denunciato… nel frattempo una toccatina me la sono data.

Io questo odio social così cattivo e infimo non lo capirò mai. Non riesco a trovare nemmeno una sola buona ragione per scrivere commenti di questo tipo augurando la morte ad una persona che non ti ha fatto assolutamente nulla di male.

Spero che Instagram si decida presto a verificare gli account attraverso un documento di identità così almeno chi vorrà insultare per il solo (orrido) gusto di farlo avrà un nome e un cognome e si prenderà le sue responsabilità.