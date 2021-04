Andrea Zenga ha parlato del passato di Rosalinda Cannavò. Ed infatti, come ben sapete, l’attrice siciliana una volta dentro la Casa del Grande Fratello Vip aveva fatto il suo ingresso con un altro nome che faceva riferimento alla sua carriera con le fiction Ares: Adua Del Vesco.

Rosy mi piace la timidezza e i modi gentili. L’avere carattere e imporre le proprie decisioni in modo educato. – ha raccontato Zenga intervistato su Radio Radio – E’ una ragazza ammirevole, sono fiero di lei. Notavo prima di avvicinarci i suoi modi. E’ molto umile, una persona che ha affrontato tante cose e che pensa al lavoro, alle cose serie, secondo me fondamentali.

Ai microfoni di “Non succederà più”, il fidanzato di Rosalinda ha parlato pure del suo passato:

Quando sono entrato al GF Vip non avevo seguito molto, sapevo che era entrata come Adua Del Vesco. Una volta usciti non mi sono fatto condizionare dal passato. Chi più chi meno abbiamo commesso degli errori. Del suo passato abbiamo parlato ma per me conta la persona che ho conosciuto e le cose che mi dà.