Dopo la prima parte che vi ha fatto letteralmente impazzire, eccovi il “secondo tempo” di questa gossip “bestiale” che vede protagonista Andrea Zenga alle prese con una donna matura (pazza di lui) e le sue strategie nel portare avanti una relazione fake con Rosalinda Cannavò (senza mai dimenticarci della sua partecipazione a Temptation Island come tentatore).

Andrea Zenga e la donna matura pazza di lui: arriva la reazione

Se non avete capito molto, facciamo un breve riassunto per i distratti che si sono persi il precedente focus della telenovela Argentina anni ‘90 più in voga dell’internet “bestiale”.

Sul web si vociferava che una donna matura sia pazza di Andrea Zenga e che lui, in barba alla sua relazione con Rosalinda Cannavò, abbia tutta la volontà di partecipare nuovamente a Temptation Island come tentatore.

Dopo queste pesanti insinuazioni (che avrebbero tutti i presupposti per una bella diffida), Andrea Zenga, più diplomatico di me, l’ha presa sul ridere ed ha avuto una reazione da vero signore così come ci hanno fatto notare gli amici di Biccy.it:

Su ig solo contenuti di qualità by Andrea Zenga✈#zengavo pic.twitter.com/tmHHoktOjF — itsTEAtime (@michiamotea) April 18, 2021

Noi, nel frattempo, aspettiamo la terza parte della telenovela più “selvaggia” della rete dove qualcuno ci svelerà anche per quale motivo Rosalinda Cannavò ha traslocato mettendo fine alla convivenza.

Siamo in trepida attesa di scoprire quali machiavelliche teorie potrebbero nascondersi: “Mentre la Rosina sorseggiava il tè delle 17, con abile mossa da spadaccino, il buon Zenghy le avrebbe sostituito la bevanda con del succo di mele cotogne del Conad, scambiandolo per un potente lassativo nella speranza di mantenere la sua bella all’interno della sua stessa dimora”.

Oppure: “La vispa Rosina avea fra l’erbetta, al volo sorpresa gentil farfalletta, e tutta giuliva, stringendola viva, gridava a distesa: “L’ho presa! L’ho presa!”.

Io attendo la terza parte perché rimango fiduciosa (sempre).