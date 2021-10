Andrea Zenga ospite (a sorpresa) di Casa Chi, ha parlato delle critiche che Jessica Selassiè ha riservato a Rosalinda Cannavò, che ha accusato la sua fidanzata di essere stata una delle concorrenti più false della passata edizione del Grande Fratello Vip.

Zenga difende Rosalinda dall’attacco di Jessica Selassiè al GF Vip

Il parere di Jessica Selassiè? Mi sembra il giudizio più superficiale che si possa dare. Cerco di parlare un po’ da esterno ma il percorso di Rosalinda credo che sia stato uno dei più veri e dei più sinceri del Grande Fratello Vip. E’ quella che si è messa in gioco di più. Questa è la classica critica falsa ed è un giudizio superficiale. Rosy io la apprezzo in ogni suo talento, sa fare un po’ tutto.

Andrea Zenga ha svelato di apprezzare molto Aldo Montano: “Amo quando gli sportivi come lui si mettono in gioco e non è una cosa scontata” e Manuel Bortuzzo: “Deve affrontare un limite e credo sia molto pesante”.

Zenga poi, andando controcorrente, ha fatto anche il nome di un protagonista che invece non apprezza (nonostante sia molto apprezzato dal web) ed è Davide Silvestri: “Lo vedo troppo personaggio”.

In ultimo, spazio nuovamente per le sorelle Selassiè:

Le princess non mi piacciono, ma questo è scontato.

Cosa aveva detto Jessica su Rosalinda

A me una che non è piaciuta per niente è Rosalinda. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro. Ha recitato.