Andrea Zelletta torna al Grande Fratello Vip? Le dinamiche di questa sesta edizione sono quasi inesistenti ma, senza togliere niente all’ex tronista, un altro “comodino” non farebbe comodo (scusate il gioco di parole).

Durante l’intervista a RTL 102.5 News, l’ex gieffino svela che potrebbe esserci la possibilità di vederlo ancora una volta all’interno della Casa più spiata d’Italia:

Sicuramente se mi chiamassero per il party del 31 dicembre entrerei nella casa. Farei un dj set per far divertire i vipponi.

Proprio a tal proposito, quest’anno l’appuntamento in diretta su Canale 5 non ci sarà (anche a Natale il GF Vip non sarà presente sull’ammiraglia): Zelletta accetterà ugualmente di presenziare?

Staremo a vedere se organizzerà un deejay set con Jo Squillo e Gianmaria…

Zelletta e Natalia a Temptation?