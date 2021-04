Andrea Zelletta torna a parlare di Pierpaolo Pretelli ai microfoni di Radio Radio durante “Non succederà più” con Giada Di Miceli. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, i due ragazzi hanno “innescato” una sorta di botta e risposta tra stampa e interviste.

Non credo ci possa essere nulla di compromettente. Ho sempre tutelato il nostro rapporto. Non sono mai andato contro Pierpaolo, mai una parola negativa. Non so cosa sia successo. Io ho la coscienza pulita.

Se è risentito di qualcosa ha il mio numero di telefono, io ho la coscienza a posto e sono sereno. L’ultimo messaggio è stato mio, aspetto la sua mossa.